Рублева Таисия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРублева Таисия Захаровна

Рублева Таисия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1939

Сын: Рублев Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Рублев Аркадий Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1948

Сын: Рублев Виктор Аркадьевич

Отец ребёнка: Рублев Аркадий Васильевич

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1953

Сын: Рублёв Валерий Аркадьевич

Отец ребёнка: Рублев Аркадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Аркадий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close