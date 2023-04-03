Рублева Таисия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1939
Сын: Рублев Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Рублев Аркадий Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1948
Отец ребёнка: Рублев Аркадий Васильевич
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1953
Сын: Рублёв Валерий Аркадьевич
Отец ребёнка: Рублев Аркадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно