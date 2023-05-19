Рублев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Иван
Мать: Рублева Неизвестно
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
26.01.1911
Сын: Рублев Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Рублева Степанида Порфирьевна
Белая Елань, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Рублева Степанида Порфирьевна
Рождение ребёнка
16.06.1916
Сын: Рублев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Рублева Степанида Порфирьевна
Рождение ребёнка
21.10.1918
Дочь: Рублева Таисья Васильевна
Мать ребёнка: Рублева Степанида Порфирьевна
Рождение ребёнка
15.03.1920
Сын: Рублев Константин Васильевич
Мать ребёнка: Рублева Степанида Порфирьевна
Смерть
1927