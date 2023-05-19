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Рублев Василий Иванович

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Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Иван

Мать: Рублева Неизвестно

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
1910

Жена: Рублева Степанида Порфирьевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1911

Сын: Рублев Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Рублева Степанида Порфирьевна

Белая Елань, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рублев Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Рублева Степанида Порфирьевна

Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Рублев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Рублева Степанида Порфирьевна

Рождение ребёнка
21.10.1918

Дочь: Рублева Таисья Васильевна

Мать ребёнка: Рублева Степанида Порфирьевна

Рождение ребёнка
15.03.1920

Сын: Рублев Константин Васильевич

Мать ребёнка: Рублева Степанида Порфирьевна

Смерть
1927
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