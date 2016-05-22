Рублев Владимир Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1939
Дата смерти22.05.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1939
Бракосочетание
25.10.1960
Рождение ребёнка
30.04.1962
Сын: Рублев Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Рублева (Фертикова) Римма Дмитриевна
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1974
Дочь: Рублева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Рублева (Фертикова) Римма Дмитриевна
Смерть
22.05.2016
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область