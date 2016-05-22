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Рублев Владимир Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1939

Дата смерти

22.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1939

Отец: Рублев Аркадий Васильевич

Мать: Рублева Таисия Захаровна

Бракосочетание
25.10.1960

Жена: Рублева (Фертикова) Римма Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.04.1962

Сын: Рублев Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Рублева (Фертикова) Римма Дмитриевна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1974

Дочь: Рублева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Рублева (Фертикова) Римма Дмитриевна

Смерть
22.05.2016
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

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