Рублева (Лаврова) Степанида Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1889
Дата смерти05.05.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1889
Бракосочетание
1910
Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1911
Сын: Рублев Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович
Белая Елань, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1916
Сын: Рублев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1918
Дочь: Рублева Таисья Васильевна
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1920
Сын: Рублев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович
Смерть
05.05.1972