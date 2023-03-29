Рублева (Лаврова) Степанида Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Лаврова) Степанида Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1889

Дата смерти

05.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1889

Отец: Лавров Порфирий Самсонович

Мать: Лаврова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
1910

Муж: Рублев Василий Иванович

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1911

Сын: Рублев Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович

Белая Елань, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рублев Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Рублев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1918

Дочь: Рублева Таисья Васильевна

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1920

Сын: Рублев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович

Смерть
05.05.1972
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