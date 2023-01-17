Катин Илларион Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1895 и 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Симбирской губернии и Сызранского уезда села Репьевки крестьянин
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1870
Дочь: Ульяна? Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Дочь Иллариона от первого брака. Жила в Уфе. Муж-работал на ЖД, вероятно, машинистом паровоза; позже владелец доходного дома в Уфе.
Бракосочетание
До 1870
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1880 ст.
Дочь: Катина Елена Илларионовна
Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна
В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви прихода города Уфы в части первой «о родившихся» на 1880 год под порядковым номером 32 по женской лини... Показать все
Бракосочетание
До 1880 ст.
Жена: Дарья Арсентьевна
ГКУ НАРБ, И-294, оп 2, д. 21, Уфимской духовной консистории МК Успенской церкви за 1880 год запись №32 по женской линии о рождении дочери Елены у Сызранской губернии и Сызранского уезда села Репьвки ... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1882
Дочь: Яровец Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Катина Антонина Илларионовна
Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Киняпина Ольга Илларионовна
Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Катин Николай Илларионович
Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна
Рождение ребёнка
21.05.1896
Дочь: Ярославцева Елена Илларионовна
Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна
Место жительства
Неизвестно
Вдовец, как минимум с одной дочерью. Вторая жена Дарья Арсентьевна (Арсеньевна). В Уфе. Был намного старше, чуть не на 20 лет. Работал подрядчиком (бригадиром или десятником?) на строительстве ТрансС... Показать все
Смерть
Между 1895 и 1897