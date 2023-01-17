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Катин Илларион Андреевич

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Место рождения

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1895 и 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Симбирской губернии и Сызранского уезда села Репьевки крестьянин
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1870

Дочь: Ульяна? Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Дочь Иллариона от первого брака. Жила в Уфе. Муж-работал на ЖД, вероятно, машинистом паровоза; позже владелец доходного дома в Уфе.
Бракосочетание
До 1870

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1880 ст.

Дочь: Катина Елена Илларионовна

Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви прихода города Уфы в части первой «о родившихся» на 1880 год под порядковым номером 32 по женской лини... Показать все
Бракосочетание
До 1880 ст.

Жена: Дарья Арсентьевна

ГКУ НАРБ, И-294, оп 2, д. 21, Уфимской духовной консистории МК Успенской церкви за 1880 год запись №32 по женской линии о рождении дочери Елены у Сызранской губернии и Сызранского уезда села Репьвки ... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1882

Дочь: Яровец Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Катина Антонина Илларионовна

Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Киняпина Ольга Илларионовна

Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Катин Николай Илларионович

Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1896

Дочь: Ярославцева Елена Илларионовна

Мать ребёнка: Дарья Арсентьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Вдовец, как минимум с одной дочерью. Вторая жена Дарья Арсентьевна (Арсеньевна). В Уфе. Был намного старше, чуть не на 20 лет. Работал подрядчиком (бригадиром или десятником?) на строительстве ТрансС... Показать все
Смерть
Между 1895 и 1897
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