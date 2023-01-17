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Дарья Арсентьевна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1880 ст.

Дочь: Катина Елена Илларионовна

Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви прихода города Уфы в части первой «о родившихся» на 1880 год под порядковым номером 32 по женской лини... Показать все
Бракосочетание
До 1880 ст.

Муж: Катин Илларион Андреевич

ГКУ НАРБ, И-294, оп 2, д. 21, Уфимской духовной консистории МК Успенской церкви за 1880 год запись №32 по женской линии о рождении дочери Елены у Сызранской губернии и Сызранского уезда села Репьвки ... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1882

Дочь: Яровец Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Катина Антонина Илларионовна

Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Киняпина Ольга Илларионовна

Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Катин Николай Илларионович

Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1896

Дочь: Ярославцева Елена Илларионовна

Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квецинский Антон Осипович

Смерть
Неизвестно
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