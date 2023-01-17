Дарья Арсентьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1880 ст.
Дочь: Катина Елена Илларионовна
Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич
В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви прихода города Уфы в части первой «о родившихся» на 1880 год под порядковым номером 32 по женской лини... Показать все
Бракосочетание
До 1880 ст.
ГКУ НАРБ, И-294, оп 2, д. 21, Уфимской духовной консистории МК Успенской церкви за 1880 год запись №32 по женской линии о рождении дочери Елены у Сызранской губернии и Сызранского уезда села Репьвки ... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1882
Дочь: Яровец Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Катина Антонина Илларионовна
Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Киняпина Ольга Илларионовна
Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Катин Николай Илларионович
Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1896
Дочь: Ярославцева Елена Илларионовна
Отец ребёнка: Катин Илларион Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно