Катина Елена Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатина Елена Илларионовна

Катина Елена Илларионовна

avatar

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.04.1880 ст.

Дата смерти

22.06.1880

Пол

Женский

Отец

Мать

До 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1880 ст.

Отец: Катин Илларион Андреевич

Мать: Дарья Арсентьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви прихода города Уфы в части первой «о родившихся» на 1880 год под порядковым номером 32 по женской лини... Показать все
Смерть
22.06.1880
В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрической книге Иоанно-Предтеченской церкви города Уфы в части третьей «об умерших» под порядковым номером 40 умершая 22 погребена 24 июн... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close