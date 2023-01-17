Катина Елена Илларионовна
Место рождения
Дата рождения25.04.1880 ст.
Дата смерти22.06.1880
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1880 ст.
Отец: Катин Илларион Андреевич
Мать: Дарья Арсентьевна
В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви прихода города Уфы в части первой «о родившихся» на 1880 год под порядковым номером 32 по женской лини... Показать все
Смерть
22.06.1880
В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрической книге Иоанно-Предтеченской церкви города Уфы в части третьей «об умерших» под порядковым номером 40 умершая 22 погребена 24 июн... Показать все