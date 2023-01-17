Киняпина (Катина) Ольга Илларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Катин Илларион Андреевич
Мать: Дарья Арсентьевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Другова Нина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1908
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Зоя Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно