Киняпина (Катина) Ольга Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киняпина (Катина) Ольга Илларионовна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Катин Илларион Андреевич

Мать: Дарья Арсентьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Другова Нина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Киняпин Алексей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Зоя Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киняпин Петр Викентьевич

Смерть
Неизвестно
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