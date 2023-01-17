Королев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1994
Сын: Королев Никита Михайлович
Мать ребёнка: Королева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
13.10.2010
Дочь: Королева Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Королева Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно