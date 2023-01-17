Королев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Михаил Николаевич

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

16.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1994

Сын: Королев Никита Михайлович

Мать ребёнка: Королева Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.2010

Дочь: Королева Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Королева Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Мария Владимировна

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