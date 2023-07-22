Королева (Зубкова) х Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубков Роман Иванович
Мать: Зубкова х х
Рождение ребёнка
16.03.1972
Сын: Королев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Королев Николай Иванович
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Королев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно