Королева (Зубкова) х Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Зубкова) х Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубков Роман Иванович

Мать: Зубкова х х

Рождение ребёнка
16.03.1972

Сын: Королев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Королев Николай Иванович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Королев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно