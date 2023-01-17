Королева Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1994
Сын: Королев Никита Михайлович
Отец ребёнка: Королев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.2010
Дочь: Королева Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Королев Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно