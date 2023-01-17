Королева Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Мария Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1994

Сын: Королев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Королев Михаил Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.2010

Дочь: Королева Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Королев Михаил Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Михаил Николаевич

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