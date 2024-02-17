Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788 ст.
Дата смерти1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: Василий Наумович
Мать: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Авдотья Максимовна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Авдей Максимович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Матрёна Максимовна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Ион Максимович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Дарья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1852 ст.