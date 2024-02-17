Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Васильевич

Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: Василий Наумович

Мать: Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Авдотья Максимовна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Авдей Максимович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Матрёна Максимовна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Ион Максимович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1852 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close