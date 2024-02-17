Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Авдотья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Авдей Максимович

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Матрёна Максимовна

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Ион Максимович

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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