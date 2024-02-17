Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Авдотья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Авдей Максимович
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Матрёна Максимовна
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Ион Максимович
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно