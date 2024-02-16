Акулина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1762 по 1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Максим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Наумович
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Наумович
Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.
Сын: Елисей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Наумович
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Филлип Васильевич
Отец ребёнка: Василий Наумович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Максим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Наумович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно