Акулина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1762 по 1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1762 по 1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Максим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Наумович

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Наумович

Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.

Сын: Елисей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Наумович

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Филлип Васильевич

Отец ребёнка: Василий Наумович

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Максим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Наумович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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