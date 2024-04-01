(Ваганов) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев
Отец ребёнка: Ваганов Василий?
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Ваганов Василий?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Параскева Васильева
Отец ребёнка: Ваганов Василий?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев
Отец ребёнка: Ваганов Василий?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ваганов Василий?