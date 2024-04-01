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(Ваганов) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев

Отец ребёнка: Ваганов Василий?

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Ваганов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Ваганов Василий?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Параскева Васильева

Отец ребёнка: Ваганов Василий?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев

Отец ребёнка: Ваганов Василий?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Василий?

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