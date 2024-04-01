Ваганов Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаганов Андрей Васильев

Ваганов Андрей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Ваганов Василий?

Мать: ?

Бракосочетание
05.02.1770

Жена: Ваганова Афимья Васильева

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.12.1770

Сын: Ваганов Василий Андреев

Мать ребёнка: Ваганова Афимья Васильева

Рождение ребёнка
21.02.1772

Сын: Ваганов Гаврила Андреев

Мать ребёнка: Ваганова Афимья Васильева

Рождение ребёнка
24.06.1781

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Ваганова Афимья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Ваганов Андрей Андреев

Мать ребёнка: Ваганова Афимья Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close