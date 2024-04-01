Ваганов Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Ваганов Василий?
Мать: ?
Бракосочетание
05.02.1770
Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.12.1770
Мать ребёнка: Ваганова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
21.02.1772
Мать ребёнка: Ваганова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
24.06.1781
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Ваганова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Ваганова Афимья Васильева
Смерть
Неизвестно