Ваганов Гаврила Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1772
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Ваганова Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Ваганова) Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Ваганова Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Ваганов Дмитрий Казак Р.Ганькина Гаврилов
Мать ребёнка: Ваганова Анастасия Яковлева
Смерть
Неизвестно