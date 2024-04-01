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Ваганов Гаврила Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1772

Отец: Ваганов Андрей Васильев

Мать: Ваганова (Долгушина) Афимья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Ваганов Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Ваганова Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Ваганова) Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Ваганова Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Ваганов Дмитрий Казак Р.Ганькина Гаврилов

Мать ребёнка: Ваганова Анастасия Яковлева

Смерть
Неизвестно

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