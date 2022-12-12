село Ильинка, село Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Ильинка

Казанский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ишимский округ
1233Ильинское, с. каз. (Част его называется Епанчиной)при р. Ишиме.84участк. кварт.183452504Церковь православная 1. Почтовая станция. Однодневные торжки: 25 марта, 20 июля и 27 ноября. Во время полноводия весной чрез р. Ишим устроивается перетяжной на канате пар Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Казанский район
191568Ильинкасело55°27'69°20'N-42-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Казанский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
71630430101с Ильинкасело
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