Ваганов Василий?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Параскева Васильева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно