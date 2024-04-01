Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Ваганов Василий?

Мать: (Ваганов) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
06.12.1771

Сын: Ваганов Николай Осипов

Мать ребёнка: Ваганова Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Ваганов Алексей Осипов

Мать ребёнка: Ваганова Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
21.02.1776

Сын: Ваганов Василий Осипов

Мать ребёнка: Ваганова Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
05.04.1780

Сын: Ваганов Василий 2 Осипов

Мать ребёнка: Ваганова Матрона Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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