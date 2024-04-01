Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Ваганов Василий?
Мать: (Ваганов) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1771
Мать ребёнка: Ваганова Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Ваганова Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
21.02.1776
Мать ребёнка: Ваганова Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
05.04.1780
Мать ребёнка: Ваганова Матрона Дмитриева
Смерть
Неизвестно