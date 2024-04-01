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Ваганова Матрона Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1771

Сын: Ваганов Николай Осипов

Отец ребёнка: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Ваганов Алексей Осипов

Отец ребёнка: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев

Рождение ребёнка
21.02.1776

Сын: Ваганов Василий Осипов

Отец ребёнка: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев

Рождение ребёнка
05.04.1780

Сын: Ваганов Василий 2 Осипов

Отец ребёнка: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев

Викуловой Слободы
Смерть
Неизвестно
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