Ваганова Матрона Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1771
Отец ребёнка: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев
Рождение ребёнка
21.02.1776
Отец ребёнка: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев
Рождение ребёнка
05.04.1780
Отец ребёнка: Ваганов Осип Писарь Кр. Пп Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Викуловой Слободы
Смерть
Неизвестно