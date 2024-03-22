Добровинская (Добровинская) Этя (Бетя)
Место рождения
Дата рождения06.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1894
Отец: Добровинский Лейб
Мать: Добровинская Рухель Лея
Рождение ребёнка
26.09.1924
Сын: Добровинский Лев
Отец ребёнка: Синайко Шоэль
Рождение ребёнка
04.10.1926
Дочь: Веля /Валентина
Отец ребёнка: Синайко Шоэль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синайко Шоэль
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно