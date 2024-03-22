Добровинская (Добровинская) Этя (Бетя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровинская (Добровинская) Этя (Бетя)

Добровинская (Добровинская) Этя (Бетя)

Место рождения

Херсон

Дата рождения

06.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1894

Отец: Добровинский Лейб

Мать: Добровинская Рухель Лея

Рождение ребёнка
26.09.1924

Сын: Добровинский Лев

Отец ребёнка: Синайко Шоэль

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
04.10.1926

Дочь: Веля /Валентина

Отец ребёнка: Синайко Шоэль

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синайко Шоэль

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close