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Синайко Шоэль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Синайко Вульф

Мать: Фаня

Рождение ребёнка
26.09.1924

Сын: Добровинский Лев

Мать ребёнка: Добровинская Этя (Бетя)

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
04.10.1926

Дочь: Веля /Валентина

Мать ребёнка: Добровинская Этя (Бетя)

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровинская Этя (Бетя)

Смерть
1943
Причина смерти: Холокост
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