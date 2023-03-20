Синайко Шоэль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Синайко Вульф
Мать: Фаня
Рождение ребёнка
26.09.1924
Сын: Добровинский Лев
Мать ребёнка: Добровинская Этя (Бетя)
Рождение ребёнка
04.10.1926
Дочь: Веля /Валентина
Мать ребёнка: Добровинская Этя (Бетя)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добровинская Этя (Бетя)
Смерть
1943
Причина смерти: Холокост