Добровинская Рухель Лея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровинская Рухель Лея

Добровинская Рухель Лея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Добровинский Хаим

Отец ребёнка: Добровинский Лейб

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
26.10.1886

Сын: Добровинский Бейрах

Отец ребёнка: Добровинский Лейб

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
04.11.1888

Дочь: Шифра

Отец ребёнка: Добровинский Лейб

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
11.11.1888

Дочь: Ривка

Отец ребёнка: Добровинский Лейб

Рождение ребёнка
12.12.1889

Сын: Добровинский Меер Зелиг

Отец ребёнка: Добровинский Лейб

Рождение ребёнка
06.06.1894

Дочь: Добровинская Этя (Бетя)

Отец ребёнка: Добровинский Лейб

Смерть
1938
Харьков, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close