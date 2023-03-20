Добровинская Рухель Лея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Добровинский Хаим
Отец ребёнка: Добровинский Лейб
Рождение ребёнка
26.10.1886
Сын: Добровинский Бейрах
Отец ребёнка: Добровинский Лейб
Рождение ребёнка
04.11.1888
Дочь: Шифра
Отец ребёнка: Добровинский Лейб
Рождение ребёнка
11.11.1888
Дочь: Ривка
Отец ребёнка: Добровинский Лейб
Рождение ребёнка
12.12.1889
Отец ребёнка: Добровинский Лейб
Рождение ребёнка
06.06.1894
Дочь: Добровинская Этя (Бетя)
Отец ребёнка: Добровинский Лейб
Смерть
1938
Харьков, Харківська область