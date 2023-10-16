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Егор Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Никита

Мать: Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Моругин Григорий Егоров

Мать ребёнка: Матрёна Федорова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Апилина Егорова

Мать ребёнка: Матрёна Федорова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Матрёна Федорова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Гаврило Егоров

Мать ребёнка: Матрёна Федорова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Матрёна Федорова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1800
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