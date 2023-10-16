Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита

Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Егор Никитин

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Петрова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1800
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