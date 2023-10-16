Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Егор Никитин
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Петрова
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1800