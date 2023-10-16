Ульяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Егор Никитин
Отец ребёнка: Никита
Рождение ребёнка
1739
Сын: Василий Никитин
Отец ребёнка: Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1771