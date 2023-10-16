Матрёна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Апилина Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
1765
Сын: Гаврило Егоров
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
1768
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор Никитин
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно