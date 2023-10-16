Матрёна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Моругин Григорий Егоров

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Апилина Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
1765

Сын: Гаврило Егоров

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Егор Никитин

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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