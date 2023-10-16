Моругин Григорий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиДо 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Егор Никитин
Мать: Матрёна Федорова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Моругин Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Моругина Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Моругина Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Моругин Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Моругина Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Моругина Матрона Иванова
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1819