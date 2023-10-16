Моругин Григорий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоругин Григорий Егоров

Моругин Григорий Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

До 1819

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Егор Никитин

Мать: Матрёна Федорова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Моругин Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Моругина Матрона Иванова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Моругина Матрона Иванова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Моругин Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Моругина Матрона Иванова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Моругин Федор Григорьев

Мать ребёнка: Моругина Матрона Иванова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1819
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close