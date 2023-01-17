Мазетова Анна Минеевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1813 ст.
Отец: Миней Иванович
Мать: Пелагея Ивановна
mt-ДНК V1a1h1
Рождение ребёнка
31.01.1843 ст.
Дочь: Серпова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мазетов Василий Иванович
Притыкино, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно