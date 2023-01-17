Мазетова Анна Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазетова Анна Минеевна

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Место рождения

Палкино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.12.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Муж

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1813 ст.

Отец: Миней Иванович

Мать: Пелагея Ивановна

Палкино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Рождение ребёнка
31.01.1843 ст.

Дочь: Серпова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мазетов Василий Иванович

Притыкино, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазетов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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