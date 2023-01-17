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Пелагея Ивановна

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Место рождения

Коприно, Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Вычислено 1761 г.р.

Муж

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Иван Романович

Мать: Маремьяна Прокопьевна

Коприно, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
mt-ДНК: V1a1h1
Рождение ребёнка
05.12.1813 ст.

Дочь: Мазетова Анна Минеевна

Отец ребёнка: Миней Иванович

Палкино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миней Иванович

Смерть
Неизвестно
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