Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: Иван Романович
Мать: Маремьяна Прокопьевна
mt-ДНК: V1a1h1
Рождение ребёнка
05.12.1813 ст.
Дочь: Мазетова Анна Минеевна
Отец ребёнка: Миней Иванович
Палкино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миней Иванович
Смерть
Неизвестно