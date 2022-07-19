Маремьяна Прокопьевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
mt-ДНК: V1a1h1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Романович
Коприно, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
mt-ДНК: V1a1h1
Смерть
Неизвестно