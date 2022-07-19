Маремьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Прокопьевна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1759 г.р.

Дети

Вычислено 1786 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

mt-ДНК: V1a1h1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Романович

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Романович

Коприно, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
mt-ДНК: V1a1h1
Смерть
Неизвестно

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