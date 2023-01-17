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Миней Иванович

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Место рождения

Палкино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Палкино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
?.01.1802

Жена: не указана

Коприно, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1813 ст.

Дочь: Мазетова Анна Минеевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Палкино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Смерть
1828
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