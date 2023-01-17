Миней Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1802
Жена: не указана
Коприно, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1813 ст.
Дочь: Мазетова Анна Минеевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Смерть
1828