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Мазетов Федор Васильевич

Место рождения

Притыкино, Копринская волость, Рыбинский уезд

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1803 г.р.

Мать

1813 г.р.

Жена

Вычислено 1849 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: Мазетов Василий Иванович

Мать: Мазетова Анна Минеевна

Притыкино, Копринская волость, Рыбинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазетова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Сын: Мазетов Василий Федорович

Мать ребёнка: Мазетова Анна Сергеевна

Притыкино, Копринская волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: (Мазетова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Мазетова Анна Сергеевна

Притыкино, Копринская волость, Рыбинский уезд
Смерть
Неизвестно

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