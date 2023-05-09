Мазетов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838
Отец: Мазетов Василий Иванович
Мать: Мазетова Анна Минеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазетова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Сын: Мазетов Василий Федорович
Мать ребёнка: Мазетова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: (Мазетова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Мазетова Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно