Мазетова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазетова Анна Сергеевна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1838 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазетов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Сын: Мазетов Василий Федорович

Отец ребёнка: Мазетов Федор Васильевич

Притыкино, Копринская волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: (Мазетова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Мазетов Федор Васильевич

Притыкино, Копринская волость, Рыбинский уезд
Смерть
Неизвестно

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