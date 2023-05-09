Мазетова Анна Сергеевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Сын: Мазетов Василий Федорович
Отец ребёнка: Мазетов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: (Мазетова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Мазетов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно