Серпова (Мазетова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1843 ст.
Отец: Мазетов Василий Иванович
Мать: Мазетова Анна Минеевна
mt-ДНК V1a1h1
Рождение ребёнка
02.07.1877 ст.
Дочь: Добротина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Серпов Павел Николаевич
Погорелка, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Смерть
Неизвестно