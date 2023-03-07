Серпова (Мазетова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серпова (Мазетова) Анна Васильевна

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Место рождения

Притыкино, Копринская волость, Рыбинский уезд

Дата рождения

31.01.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1843 ст.

Отец: Мазетов Василий Иванович

Мать: Мазетова Анна Минеевна

Притыкино, Копринская волость, Рыбинский уезд
mt-ДНК V1a1h1
Рождение ребёнка
02.07.1877 ст.

Дочь: Добротина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Серпов Павел Николаевич

Погорелка, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Смерть
Неизвестно
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