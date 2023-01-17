Добротина (Серпова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротина (Серпова) Ольга Павловна

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Место рождения

Погорелка, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.07.1877 ст.

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1877 ст.

Отец: Серпов Павел Николаевич

Мать: Серпова Анна Васильевна

Погорелка, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Рождение ребёнка
03.12.1898 ст.

Дочь: Шелепина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Добротин Василий Павлович

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добротин Василий Павлович

Смерть
Около 1950
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