Добротина (Серпова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения02.07.1877 ст.
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1877 ст.
Отец: Серпов Павел Николаевич
Мать: Серпова Анна Васильевна
mt-ДНК V1a1h1
Рождение ребёнка
03.12.1898 ст.
Дочь: Шелепина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Добротин Василий Павлович
Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1950