Шелепина (Добротина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1898 ст.
Дата смерти13.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1898 ст.
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
24.04.1924
Рождение ребёнка
26.12.1924
Дочь: Петрова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович
Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович
Смерть
13.02.1966
Тула, город Тула, Тульская область