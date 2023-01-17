Шелепина (Добротина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина (Добротина) Анна Васильевна

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Место рождения

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.12.1898 ст.

Дата смерти

13.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1898 ст.

Отец: Добротин Василий Павлович

Мать: Добротина Ольга Павловна

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
24.04.1924

Муж: Шелепин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: Петрова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шелепин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Павлович

Смерть
13.02.1966
Тула, город Тула, Тульская область
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