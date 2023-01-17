Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.05.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1889
Отец: Житков Иван Федорович
Бракосочетание
27.09.1906
Рождение ребёнка
16.02.1907
Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Нестеров Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
08.12.1910
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.12.1910
Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
17.11.1912
Сын: Нестеров Григорий Иванович
Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.11.1915
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич