Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

08.05.1889

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1889

Отец: Житков Иван Федорович

Мать: Жидкова Евдокия Матвеевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
27.09.1906

Муж: Нестеров Иван Яковлевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1907

Сын: Нестеров Архип Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Нестеров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1910

Сын: Нестеров Павел Иванович

Отец ребёнка: не указан

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1910

Сын: Нестеров Павел Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Нестеров Григорий Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1915

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Яковлевич

Громково, Богородский, Московская область
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