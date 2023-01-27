Нестеров Иван Яковлевич
мужской, родился 1882, Громково, Богородский, Московская область
ОтецНестеров Яков ЯковлевичДо 1862 г.р.
Мать(Нестерова) Аккилина ФилиповнаДо 1862 г.р.
Супруги
Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна08.05.1889 г.р.
Дети
Нестеров Архип Иванович16.02.1907 г.р.
Нестеров Дмитрий Иванович23.10.1909 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
27.09.1906
Рождение ребёнка
16.02.1907
Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Нестеров Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1910
Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: (Нестерова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1912
Сын: Нестеров Григорий Иванович
Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1915
Дочь: (Нестерова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна