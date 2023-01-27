Нестеров Иван Яковлевич 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Нестеров Иван Яковлевич

Автор
НС
См Н.

мужской, родился 1882, Громково, Богородский, Московская область

Отец
Нестеров Яков ЯковлевичДо 1862 г.р.
Мать
(Нестерова) Аккилина ФилиповнаДо 1862 г.р.
Супруги
Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна08.05.1889 г.р.
Дети
Нестеров Архип Иванович16.02.1907 г.р.
Нестеров Дмитрий Иванович23.10.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Нестеров Яков Яковлевич

Мать: (Нестерова) Аккилина Филиповна

Громково, Богородский, Московская область

Бракосочетание
27.09.1906

Жена: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
16.02.1907

Сын: Нестеров Архип Иванович

Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Нестеров Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
08.12.1910

Сын: Нестеров Павел Иванович

Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: (Нестерова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Нестеров Григорий Иванович

Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
04.11.1915

Дочь: (Нестерова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

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