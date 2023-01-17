Нестеров Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1882
Отец: Нестеров Яков Яковлевич
Мать: Аккилина Филиповна
Бракосочетание
27.09.1906
Жена: Нестерова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1907
Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Нестеров Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1910
Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1912
Сын: Нестеров Григорий Иванович
Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1915
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна