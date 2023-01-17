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Нестеров Иван Яковлевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Нестеров Яков Яковлевич

Мать: Аккилина Филиповна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
27.09.1906

Жена: Нестерова Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1907

Сын: Нестеров Архип Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Нестеров Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1910

Сын: Нестеров Павел Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Нестеров Григорий Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1915

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Елена Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
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