(Нестерова) Аккилина Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нестерова) Аккилина Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
06.02.1880

Сын: Нестеров Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Нестеров Яков Яковлевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Нестеров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Нестеров Яков Яковлевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1887

Дочь: (Нестерова) Анисия Яковлевна

Отец ребёнка: Нестеров Яков Яковлевич

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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