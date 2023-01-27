(Нестерова) Аккилина Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1880
Отец ребёнка: Нестеров Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Нестеров Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
28.12.1887
Дочь: (Нестерова) Анисия Яковлевна
Отец ребёнка: Нестеров Яков Яковлевич
Смерть
Неизвестно