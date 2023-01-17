Жидкова Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1885
Отец ребёнка: Житков Иван Федорович
Рождение ребёнка
08.05.1889
Дочь: Нестерова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Житков Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.10.1901
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Житков Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.01.1903
Отец ребёнка: Житков Иван Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1906
Сын: Житков Константин Иванович
Отец ребёнка: Житков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно