Жидкова Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Житков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Житков Иван Федорович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1889

Дочь: Нестерова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Житков Иван Федорович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1901

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Житков Иван Федорович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1903

Сын: Житков Василий Иванович

Отец ребёнка: Житков Иван Федорович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1906

Сын: Житков Константин Иванович

Отец ребёнка: Житков Иван Федорович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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