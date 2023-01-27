Житков Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Житков Федор Тихонович
Мать: Житкова Мавра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1885
Мать ребёнка: Жидкова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
08.05.1889
Дочь: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Жидкова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
28.10.1901
Дочь: (Хрипунова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Жидкова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
24.01.1903
Мать ребёнка: Жидкова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
14.05.1906
Сын: Житков Константин Иванович
Мать ребёнка: Жидкова Евдокия Матвеевна