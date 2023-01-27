Житков Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖитков Иван Федорович

Житков Иван Федорович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1856

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Житков Федор Тихонович

Мать: Житкова Мавра Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Житков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Жидкова Евдокия Матвеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1889

Дочь: Нестерова (Хрипунова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Жидкова Евдокия Матвеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1901

Дочь: (Хрипунова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Жидкова Евдокия Матвеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1903

Сын: Житков Василий Иванович

Мать ребёнка: Жидкова Евдокия Матвеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1906

Сын: Житков Константин Иванович

Мать ребёнка: Жидкова Евдокия Матвеевна

Громково, Богородский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.