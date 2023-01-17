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Житков Федор Тихонович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Житков Ксенофонт Федорович

Мать ребёнка: Житкова Мавра Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Житков Иван Федорович

Мать ребёнка: Житкова Мавра Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житкова Мавра Петровна

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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