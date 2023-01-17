Житков Федор Тихонович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Житков Ксенофонт Федорович
Мать ребёнка: Житкова Мавра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Житкова Мавра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Житкова Мавра Петровна
Смерть
Неизвестно