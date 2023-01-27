Житков Ксенофонт Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Житков Федор Тихонович
Мать: Житкова Мавра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Житков Федор Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Хрипунова) Мария Ксенофонтовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Серова (Хрипунова) Евдокия (Авдотья) Ксенофонтовна
Мать ребёнка: не указана