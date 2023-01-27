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Житков Ксенофонт Федорович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1854

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Житков Федор Тихонович

Мать: Житкова Мавра Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Житков Федор Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Хрипунова) Мария Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Серова (Хрипунова) Евдокия (Авдотья) Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область

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