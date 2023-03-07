Житков Федор Ксенофонтович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Житков Ксенофонт Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1912
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Житкова Наталья Александровна
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
09.07.1914
Сын: Житков Владимир Федорович
Мать ребёнка: Житкова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
06.01.1916
Мать ребёнка: Житкова Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Житкова Мария Ивановна