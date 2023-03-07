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Житков Федор Ксенофонтович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1878

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Житков Ксенофонт Федорович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1912

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Житкова Наталья Александровна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
1912

Жена: Житкова Наталья Александровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.07.1914

Сын: Житков Владимир Федорович

Мать ребёнка: Житкова Наталья Александровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1916

Сын: Житков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Житкова Наталья Александровна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житкова Мария Ивановна

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