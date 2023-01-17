Житкова (Воронцова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкова (Воронцова) Наталья Александровна

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Место рождения

Якимово, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Воронцов Александр

Мать: не указана

Якимово, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1912

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Житков Федор Ксенофонтович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
1912

Муж: Житков Федор Ксенофонтович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.07.1914

Сын: Житков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Житков Федор Ксенофонтович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1916

Сын: Житков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Житков Федор Ксенофонтович

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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