Житкова (Воронцова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Воронцов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1912
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Житков Федор Ксенофонтович
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
09.07.1914
Сын: Житков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Житков Федор Ксенофонтович
Рождение ребёнка
06.01.1916
Отец ребёнка: Житков Федор Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно