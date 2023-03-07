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(Хрипунова) Анна Федоровна
(Хрипунова) Анна Федоровна
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
10.11.1912
Пол
Женский
Отец
Житков Федор Ксенофонтович
Около 1878 г.р.
Мать
Житкова (Воронцова) Наталья Александровна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912
Отец:
Житков Федор Ксенофонтович
Мать:
Житкова Наталья Александровна
Громково
, Богородский, Московская область
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