(Хрипунова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хрипунова) Анна Федоровна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

10.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912

Отец: Житков Федор Ксенофонтович

Мать: Житкова Наталья Александровна

Громково, Богородский, Московская область
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