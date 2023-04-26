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Шмарова Анастасия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Шмарова) Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1860

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1868

Дочь: Прошина (Шмарова) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1871

Дочь: (Шмарова) Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1871

Дочь: (Шмарова) Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1873

Сын: Шмаров Илья Григорьев

Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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