Шмарова Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Шмарова) Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1860
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов
Рождение ребёнка
01.02.1868
Дочь: Прошина (Шмарова) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов
Рождение ребёнка
28.01.1871
Дочь: (Шмарова) Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов
Рождение ребёнка
28.01.1871
Дочь: (Шмарова) Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов
Рождение ребёнка
17.07.1873
Отец ребёнка: Шмаров Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно