Прошина (Шмарова) Анна Григорьева
Место рождения
Дата рождения01.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1868
Рождение ребёнка
12.12.1904
Дочь: Арсеньева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прошин Иван Петрович
Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прошин Семен
Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлов
Смерть
Неизвестно