Прошина (Шмарова) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошина (Шмарова) Анна Григорьева

Место рождения

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1868

Отец: Шмаров Григорий Иванов

Мать: Шмарова Анастасия Васильева

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1904

Дочь: Арсеньева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлов

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прошин Иван Петрович

Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлов

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прошин Семен

Отец ребёнка: Прошин Петр Михайлов

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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